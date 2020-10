Camino: “Alla Fiorentina Martinez Quarta diventerà ancora più forte. Sarà un altro crack di mercato”

Grandissima prestazione contro l’Ecuador per il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina, Lucas Martinez Quarta. Di lui si parla molto in queste ore nel paese sudamericano. Chi ha utilizzato grandi parole nei suoi confronti è Ricardo Camino, assistente dell’ex selezionatore della Nazionale, Alejandro Sabella: “Adesso che Martínez Quarta giocherà alla Fiorentina, diventerà molto più un giocatore. Non ha limiti, mi piace molto come gioca. Sarà un altro crack di mercato che si trasferisce nel vecchio continente”.

0 0 vote Article Rating