Campagna abbonamenti: dato il rincaro dei prezzi, la Fiorentina fa un sondaggio con i tifosi. ‘Ferrovia’ chiusa l’unica certezza sinora

All’inizio del mese di luglio sarà lanciata la campagna abbonamenti della Fiorentina. Come scrive la Repubblica, per quest’anno il dg Joe Barone ha già annunciato un aumento dei prezzi e la biglietteria è al lavoro per studiare le soluzioni migliori per un club che aveva mantenuto prezzi inalterati negli anni e anche molto accessibili.

Le tariffe – si legge – saranno scelte sulla base di quello che diranno i tifosi. Alcuni di loro, infatti, in queste ore hanno ricevuto una mail con un questionario da compilare, come una specie di sondaggio esplorativo.

Ricordiamo, inoltre, che non sarà possibile fare l’abbonamento in curva Ferrovia, il primo settore interessato dai cantieri del nuovo Artemio Franchi.