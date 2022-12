“Campo di Marte deve essere liberato, ma quando si parlò di trasferire lo stadio da un’altra parte, fu il Quartiere 2 ad insorgere. Una buona politica doveva chiedere servizi, non ostacolare chi usufruisce degli impianti”

La zona di Campo di Marte a Firenze non se la passa bene ogni qualvolta gioca in casa la Fiorentina o si tiene un grande evento allo stadio o al PalaMandela Forum.

Su questo argomento registriamo stamani un commento scritto dal giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi: “Non si può dire che la proposta del Quartiere 2 di istituire una ztl a Campo di Marte in occasione dei grandi eventi che si tengono allo stadio o al Mandela Forum (la cosiddetta ztl viola) non abbia le sue buone ragioni. Ogni volta che la Fiorentina gioca in casa o che al palazzetto si tiene un grande concerto, chi vive nella zona per qualche ora deve subire un’invasione ciclopica di auto che, in assenza di parcheggi adatti, stringe l’area in un vero e proprio assedio metallico”.

Però c’è qualcosa che stride: “La cosa che però qualche perplessità sulla vicenda la desta è la posizione assunta dallo stesso Quartiere 2 – continua Cecchi – Quando infatti negli anni scorsi…si ventilò l’ipotesi di trasferire lo stadio in altra parte della città, i prima a insorgere furono proprio gli amministratori di quel Quartiere, che sostennero con forza l’opzione restyling del Franchi contro altre idee in campo…pena un impoverimento culturale ed economico di tutta l’area”.

E infine: “Una buona politica, nel momento in cui sceglie di battersi per non trasferire altrove una struttura così impattante per una zona della città, avrebbe dovuto avere una visione chiara del futuro e dunque chiedere altro, servizi, parcheggi, magari una viabilità alternativa, non ostacolare proprio chi di quell’impianto dovrà usufruire”.