Campoccia: “Su De Paul c’è il Napoli, in passato abbiamo rifiutato 35 milioni per lui”

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia, che è intervenuto in merito al futuro di Rodrigo De Paul, seguito di recente anche dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Il Napoli è in pole per De Paul. Ora serve mettersi d’accordo sul prezzo: in passato abbiamo rifiutato 35 milioni e questa sarà la base d’asta. Vale la pena per un giocatore come lui”. Che quella cifra fosse stata offerta dalla Fiorentina?

