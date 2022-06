Cañizares: “Gattuso è il figlio di Mendes, a Firenze è durato poco. Tifosi, non facciamo calare il nostro livello di indignazione”

Santi Cañizares, ex portiere del Valencia e della Nazionale spagnola, ha parlato sul suo canale You Tube di Gennaro Gattuso, esprimendo preoccupazione per il suo imminente approdo alla sua ex società. Queste le sue parole anche sulla breve esperienza alla Fiorentina del tecnico calabrese: ”

“Gattuso è stato un calciatore magnifico che ha iniziato ad allenarsi senza grandi successi fino ad arrivare al settore giovanile del Milan e lì ha avuto l’opportunità di allenare la prima squadra, dove non ha fatto male. Poi è stato ingaggiato dal Napoli. L’ultima cosa che sappiamo di Gattuso è che era alla Fiorentina, dove voleva portare un cambiamento importante nella rosa, ma Commisso ha puntato i piedi perché tutti gli acquisti erano del suo rappresentante, Mendes. E’ durato poco. Come lui ha affermato, non può essere che un agente rappresenti la squadra di origine del giocatore, rappresenti il giocatore e rappresenti l’allenatore. Gattuso è un figlio di Mendes. Lavora fianco a fianco con Mendes per creare i modelli delle squadre che allena. Se faremo calare il livello di indignazione e non attireremo l’attenzione in Europa e nel mondo, continueremo ad avere problemi e questo club continuerà a deteriorarsi”.