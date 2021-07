Cannabidiolo e sport: l’arma segreta per stare meglio

Il consumo di prodotti a base CBD è sempre più frequente tra coloro che soffrono di alcune problematiche: dalla cura della pelle a questioni di carattere psicologico, il cannabidiolo estratto dalle infiorescenze di canapa è un principio attivo naturale di cui sempre più persone, anche in Italia, avvertono il bisogno.

Assumibile in diverse modalità, tra cui anche attraverso un semplice ma efficace vaporizzatore, il CBD sta diventando essenziale soprattutto per gli sportivi.

Già secondo una ricerca sull’uso del CBD risalente al 2020 emergono delle questioni interessanti: in Italia si sta diffondendo una consapevolezza sempre maggiore circa l’efficacia che il cannabidiolo può avere sul proprio benessere mentale e fisico.

L’80% degli intervistati che acquista prodotti al CBD fa sport regolarmente, in quanto ha ben chiari i benefici riscontrabili già sul breve termine dall’assunzione di prodotti come oli, gocce, creme e lozioni per il corpo. Ma qual è l’effettivo legame esistente tra CBD e sport?

Perché il CBD è essenziale per gli sportivi?

Il cannabidiolo, da diversi anni, sta giocando un ruolo sempre più importanti nella vita di atleti e sportivi di tutto il mondo. Prima di tutto, durante questi ultimi anni, diverse personalità di spicco si sono esposte nell’affermare che il CBD aiuta realmente a combattere infiammazioni e dolori muscolari, come il noto campione di arti marziali miste Nate Diaz ha dichiarato durante una conferenza.

Oltre il lottatore, anche personaggi come Usain Bolt, il velocista campione del mondo, ha più volte affermato di aver trovato un supporto durante la propria carriera nel cannabidiolo.

Per molti si tratta di un prodotto ottimale per il recupero: dopo allenamenti intensi, soprattutto ciclisti e corridori assumono CBD per ottimizzare e velocizzare la ripresa, fornendo all’organismo i nutrienti necessari per sentirsi meglio. Insomma, parliamo di un rimedio al 100% naturale, assumibile in diverse modalità e che non provoca effetti collaterali.

Certo, è un’arma per i più famosi, ma è un alleato anche per sportivi amatoriali: il corpo risente degli sforzi compiuti durante gli allenamenti, per cui è bene domandarsi come fare per prendersene cura. Dai dolori, agli spasmi alle infiammazioni, sono ormai innegabili le proprietà benefiche del CBD.

In verità, c’è molto di più: possiamo pensare di farne uso nel momento in cui ci troviamo in stati di agitazione o di ansia difficilmente gestibili, avendo la certezza di calmarsi e rilassarsi mantenendo la nostra lucidità mentale. Per molti atleti, il CBD è stato un complice fondamentale per gestire la tensione prima di una competizione, così come per regalarsi dei momenti di tranquillità post gara.

Considerando anche l’importanza che riveste nel ciclo sonno-veglia, si fa ancor più evidente come il cannabidiolo giochi un ruolo di primaria importanza nella vita degli sportivi, ma non solo.

Grazie alla diffusione di informazioni relative alle proprietà e agli effetti positivi che prodotti di qualità e controllati possono avere sul nostro organismo e sulla nostra mente, l’Italia non è più così estranea a questo mondo.

Infatti, sappiamo che per molti, l’uso di CBD fa parte della propria routine: dagli atleti a coloro che vogliono semplicemente curare la propria pelle o fare una dieta bilanciata, il mercato della cannabis legale offre soluzioni ideali per la risoluzione di qualsiasi problematica. Ciò significa che chiunque può beneficiare dell’aiuto offerto da prodotti al CBD in diverse modalità e secondo la frequenza che preferisce.

Naturalmente, l’uso di articoli del genere richiede una certa attenzione: bisogna saper selezionare quelli di alta qualità, di cui conosciamo la provenienza e la composizione. Allo stesso tempo, ognuno presenta dei problemi differenti, pertanto è fondamentale capire quali sono le soluzioni più adatte per godere a pieno delle capacità nutritivo-lenitivo-antinfimmatorie legate al CBD.