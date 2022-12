Canovi: “Amrabat sembra fatto apposta per il calcio inglese, arriveranno offerte alla Fiorentina. Gollini in uscita, se parte anche Cabral…”

Procuratore di lunghissimo corso ed esperto di calcio internazionale, Dario Canovi si è espresso sulle prossime mosse della Fiorentina ed in particolare su Amrabat, al centro dell’attenzione dopo il rendimento in Qatar. Ecco le sue parole a Lady Radio: “Il Mondiale non può offrire sorprese o soluzioni prima sfuggite ad uno scouting organizzato. Qualche volta si ha già un’idea su un giocatore e la coppa del mondo è un contesto difficile che può comunque dare un quadro importante del calciatore. Una volta si andavano a scoprire i giocatori, adesso si gira il mondo. Ricordo di quando portai Nakamura in Italia e la gente si sorprese per un giapponese, ma già allora c’erano giocatori buoni. I calciatori buoni si trovano dappertutto”.

Prosegue Canovi: “Amrabat? Il calcio inglese è in massa su di lui, sembra fatto apposta. Sono convinto che più di un club farà offerte alla Fiorentina. Non sono d’accordo che con la Francia sia stato opaco, anzi. Con un arbitraggio normale ci sarebbe stato un rigore per il Marocco, direzione arbitrale di una scarsezza assoluta. Giroud giocava a uomo su Amrabat, il calciatore viola era l’uomo più marcato del Marocco”.

Ha concluso: “Credo che la Fiorentina stia cercando qualche aggiustamento dalla sessione di riparazione. E’ un mercato complicatissimo quello invernale, a maggior ragione dopo il Mondiale. Non penso servano grandi acquisti. Cederà qualcuno, forse Gollini, andando a prendere un altro portiere. Se va via Cabral invece si farà qualcosa sulla punta”.