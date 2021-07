Canovi: “Commisso? Non si può protestare verso un sistema di cui si fa uso. I presidenti si lamentano solo quando le cose non vanno bene”

Il procuratore Dario Canovi, in riferimento alle parole del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha commentato così a TMW: “I presidenti si lamentano solo quando le cose non vanno bene. Ma il sistema o funziona o no. E parlo anche degli agenti che in alcuni casi non sono altro che fondi. Perchè questa è la verità, sono spesso proprietari anche di una parte dei diritti economici di un giocatore. I presidenti però non possono lamentarsi solo quando la transazione non va a buon fine. Aggiungo che la Fifa ha sempre detto di voler combattere i TPO ma non lo fa. Dunque, ci si lamenta ma poi si adotta quello stesso sistema, e mi riferisco in generale ai club. L’esempio è semplice: c’è bisogno magari di quel procuratore per arrivare a quel giocatore che non è però di quell’agente. Ecco, in quel caso va bene e non dici niente”.