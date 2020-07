A TMW Radio ha parlato il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi, che è intervenuto anche sul possibile futuro di Ivan Juric, allenatore corteggiato dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Juric ha imparato molto da Gasperini, che è il miglior allenatore in Italia. Per me andrà alla Fiorentina, nonostante lo abbia cercato anche il Cagliari. Per De Zerbi un altro anno a Sassuolo è utile”

0 0 vote Article Rating