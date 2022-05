Canovi: “Per Torreira la Fiorentina deve fare una mossa. Quale fosse l’ingaggio del giocatore si sapeva fin da subito”

Il procuratore Dario Canovi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Torreira è un grande giocatore, che la Fiorentina dovrebbe cercare di non perdere. Se i viola hanno fatto un campionato importante, soprattutto nel girone di ritorno il merito è in gran parte di Torreira. Io conosco il procuratore del giocatore, è uno con cui si può parlare tranquillamente per trovare un accordo. Ovviamente Torreira ha delle pretese economiche, per cui adesso è la Fiorentina a dover fare una mossa”.

E poi ha aggiunto: “15 milioni non mi sembrano tanti per uno come Torreira. Riguardo all’ingaggio, la Fiorentina sapeva a quanto ammontava fin dall’inizio. E’ chiaro che in questo momento c’è un’enorme differenza tra la Serie A e la Premier League, il nostro è un campionato che i giocatori usano come passaggio e per mettersi in mostra”.