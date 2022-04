Caos biglietti per Milan-Fiorentina: il settore ospiti riempito da tifosi rossoneri. Società al lavoro per trovare una soluzione

E’ caos biglietti per il settore ospiti di Milan-Fiorentina, in programma domenica a San Siro alle ore 15. Nella giornata di venerdì la società rossonera ha aperto la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Circa 4000 biglietti al costo di 9€, nel terzo anello verde, acquistabili sul sito ufficiale del Milan o su Vivaticket.

I settori riservati al pubblico di casa sono andati esauriti già nei giorni scorsi ed è proprio qui che nasce il problema. Perché sul sito del Milan non è stato specificato (volontariamente?) che i biglietti del terzo anello verde fossero riservati al settore ospiti. E sono stati così acquistati (anche) dai tifosi rossoneri, ignari che fossero quelli destinati ai supporters della Fiorentina.

Per colpa di un errore del Milan, in piena lotta Scudetto per l’Inter, sono così finiti in poco tempo i biglietti per il settore ospiti. Che dunque sarà riempito sia dai pochi tifosi viola che sono riusciti ad acquistare il biglietto, ma soprattutto da quelli rossoneri, al momento in netta maggioranza.

Una situazione sicuramente non piacevole, che la Fiorentina sta cercando di risolvere proprio in queste ore direttamente con il Milan. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, le parti sono al lavoro per trovare una situazione, ma con i tagliandi già venduti sarà tutt’altro che facile tornare indietro.