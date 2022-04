Caos biglietti: trecento tifosi della Fiorentina nel settore ospiti assieme a quelli del Milan. Diplomazie al lavoro

Si prospetta un San Siro gremito fino all’ultimo posto quello che accoglierà Milan e Fiorentina domenica pomeriggio. Probabilmente anche più del previsto, visto che come vi abbiamo raccontato in anticipo (LEGGI QUI) sono sorte delle problematiche riguardo ai biglietti in vendita nel settore ospiti.

I tifosi rossoneri hanno invaso pure il settore ospiti, i cui tagliando il Milan aveva messo in vendita senza limitazioni. Per acquistare il biglietto non serviva la tessera del tifoso, dato che l’Osservatorio per le manifestazioni sportive si era già espresso e non aveva rilevato particolari problemi tra le due tifoserie che richiedessero cautele specifiche.

Adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, 2000 tifosi della Fiorentina reclamano (giustamente, aggiungiamo noi) il proprio spazio a San Siro. Rimane dunque aperto il dialogo tra i due club e la Questura su come risolvere il caso.

La Repubblica aggiunge che sono 300 i tifosi viola che ad oggi hanno acquistato il tagliando per il settore ospiti. Una situazione a dir poco sgradevole.