Caos Roma: Dzeko litiga con i giallorossi per un mese di stipendio

A poco più di una settimana da Roma-Fiorentina, all’interno del club capitolino non si respira certo un’aria troppo leggera. I giallorossi infatti sono alle prese con la cessione di Dzeko all’Inter, e soprattutto alla ricerca del suo erede. Ma come mai la trattativa non è ancora stata ufficializzata?

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club capitolino dovrebbe al bosniaco circa quattrocentomila euro. C’è infatti una mensilità arretrata che balla ancora con la Roma e crea uno stallo inatteso. Nel dettaglio, Edin avanza ancora dei pagamenti relativi al mese di luglio, meno di 400 mila euro appunto, e non ha la minima intenzione di rinunciarvi: questione di principio, visto che lo scorso mese era un dipendente giallorosso. Nel frattempo l’Inter aspetta nervosamente l’erede di Lukaku.