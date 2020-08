Capitano mio capitano… Da un futuro lontano da Firenze al rinnovo, ma ora serve una stagione convincente

Un po’ a sorpresa German Pezzella rimarrà ancora alla Fiorentina. Dopo una stagione tra alti e bassi, con il contratto in scadenza nel 2022, il capitano viola era dato da molti come partente sicuro, anche perchè le squadre interessate a lui non mancavano di certo (Roma e Napoli su tutte). La società viola ha deciso di prolungare il contratto all’argentino, che quindi continuerà ad essere uno dei perni fondamentali della difesa viola anche il prossimo anno. Nell’ultima stagione il suo rendimento non è stato quello atteso, anche se il reparto difensivo viola è stato uno dei migliori dopo la sosta. il rinnovo è un segnale importante sia da parte sua, che ha scelto ancora Firenze rifiutando tante offerte e anche da parte della società, con la rinnovata fiducia nei suoi confronti.

I dubbi in difesa erano su lui e Milenkovic. Una conferma c’è ed è positiva. Ora serve aspettare la decisione sul serbo per cominciare a capire come potrà prendere forma la nuova Fiorentina, a partire dalla retroguardia.