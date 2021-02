L’ex direttore sportivo del Genoa, Stefano Capozucca, ha parlato anche della Fiorentina nel corso del suo intervento a TMW Radio.

Questo il suo pensiero sul club di Rocco Commisso: “Io considero i viola una grande società. Secondo me in questo momento hanno fatto un investimento su un centravanti sì (Kokorin, ndr), ma fa bene Prandelli a puntare su Vlahovic. Malcuit è molto che non gioca, ma è giusto averlo preso se mancava un terzino destro…”.