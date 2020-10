Capparella: “Fiorentina senza Chiesa? Spero di scovarne quattro come lui. Callejon un campione, sarà protagonista in maglia viola”

L’ex calciatore del Napoli e attuale allenatore della formazione Under 15 della Fiorentina, Marco Capparella, è intervenuto su Radio CRC, dichiarando sul suo lavoro in viola: “Fiorentina senza Chiesa? Spero di scovarne tre o quattro come lui. E’ il mio obiettivo da allenatore delle giovanili qua a Firenze”.

Intanto nel capoluogo toscano è arrivato un certo Callejon: “E’ stato accolto alla grande – continua – si tratta di un campione, che si troverà benissimo. La Fiorentina ha una squadra competitiva e sarà protagonista in campionato”.