Capparella: “Ringrazio la Fiorentina per avermi dato questa opportunità. Tutti gli allenatori viola sono uniti e condividono la stessa filosofia”

Al termine della finale scudetto U16 persa contro la Roma, l’allenatore della Fiorentina Marco Capparella ha parlato così ai canali della FIGC: “Siamo contenti di aver fatto un percorso importante, con dei ragazzi meravigliosi. Abbiamo disputato veramente una bellissima stagione, direi fantastica: l’importante è la crescita dei ragazzi e le sconfitte fanno parte di questo sport. Hanno dato veramente tutto: siamo contenti e orgogliosi di loro. Ce la siamo giocata contro una squadra che, in tutta la stagione, ha preso solo sei gol. Avergliene segnati due ed essere quasi riusciti a pareggiarla è motivo di orgoglio.

Ringrazio la Fiorentina, che mi ha dato l’opportunità di allenare questa squadra, e anche tutti gli allenatori, da Aquilani, che è andato via, a Papalato passando per Galloppa, perché siamo veramente uniti e condividiamo la filosofia del far crescere i ragazzi”.