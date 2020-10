Capuano: “Breve storia triste, la squadra voleva Chiesa capitano ma gli ultras gli hanno negato la fascia di Astori. E il club ha piegato la testa”

La questione della fascia di Astori, negata a Federico Chiesa in quella che è stata quasi certamente l’ultima uscita in maglia viola, ha fatto scalpore e destato incredibilmente l’attenzione anche della stampa nazionale. In particolare il commento di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama: “Breve storia triste: i compagni vogliono che Chiesa sia capitano in quella che potrebbe essere la sua ultima con la Fiorentina, gli ultras impongono che non indossi la fascia di Astori e il club piega la testa. Agli ultras. No comment”.

