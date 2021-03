Caputi: “Capisco i tifosi, la Fiorentina non deve lottare per non retrocedere”

Il noto giornalista Massimo Caputi è intervenuto a Radio Bruno parlando della gara di domani tra Fiorentina e Roma: “La partita di domani non è facile da decifrare, bisogna vedere se Roma e Fiorentina subiranno ripercussioni dopo le ultime sconfitta”.

E ancora: “ Immagino una Fiorentina attenta con una Roma che farà la partita. La Fiorentina non deve lottare per non retrocedere e sono alcuni anni che le cose non vanno bene, capisco l’amarezza dei tifosi”