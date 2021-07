Caputi: “La Fiorentina non è certo stata un bello spot per il calcio. Italiano è stata un’operazione di ripiego e andrebbe chiesto alla dirigenza…”

Il giornalista Massimo Caputi, a Lady Radio, ha parlato così delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Ciò che è successo nelle ultime settimane a Firenze non è bello. La diatriba con Gattuso ed il successivo pressing per Italiano, al tempo sotto contratto con lo Spezia, non è un bello spot per il calcio. La Fiorentina è andata su un allenatore che garantisce identità, anche se è stata un’operazione di ripiego. Profilo molto diverso da Gattuso comunque, sarebbe interessante chiedere il motivo della scelta alla dirigenza”.