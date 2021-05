Caputo: “Vi svelo cosa vuole De Zerbi dai suoi giocatori. Lo vedo in un top club, sentiremo parlare tanto di lui”

Il bomber del Sassuolo Francesco Caputo ha parlato a Rivista Undici del suo allenatore De Zerbi, accostato in questi giorni alla Fiorentina: “Lui ha un’idea di calcio che è di pochi, e il bello è che insiste con quest’idea. Ci sono allenatori che alle prime difficoltà cambiano. Lui invece no, è un martello”.

E poi ha aggiunto: “Ci dice sempre che non c’è bisogno di abbassarsi dietro la linea del pallone. È peggio, perché così si concede campo agli avversari. Invece dobbiamo andare a prenderli, per recuperare subito e trovarci già nella metà campo avversaria. Una volta che abbiamo il possesso, dobbiamo far girare palla da destra a sinistra, da sinistra a destra e ancora, fino a che l’avversario è costretto a fare una scelta. Ed è lì che siamo pronti a colpire. Io De Zerbi lo vedo in un top club e ce lo vedo pure bene. Sentiremo parlare tanto di lui”.