Carboni: “Vlahovic è una vera sorpresa e a Roma potrebbe fare un salto in avanti. Ma forse serve un giocatore più affermato”

Difensore entrato nella storia del Valencia ma passato anche dalla Roma, Amedeo Carboni a Tmw Radio ha parlato tra le altre cose anche di Dusan Vlahovic, obiettivo dei giallorossi: “Vlahovic è una vera sorpresa e anche contro l’Atalanta si è dimostrato fondamentale. Roma può essere un salto in più per lui ma non so se i giallorossi hanno bisogno di una grande promessa o di un giocatore già fatto per consolidare la classifica. Va capito bene cosa vorrà il tecnico e quali saranno gli obiettivi”.