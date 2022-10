Caressa: “Gollini è un portiere forte, ma deve imparare a rimanere concentrato durante tutto l’arco della partita”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato del portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini: “L’ho conosciuto personalmente, ha un fisico veramente pazzesco. Secondo me è molto forte, poi è proprio un portiere a tutto tondo, un po’ particolare anche con la passione che ha per la musica e per il rap. Mi sento di dargli un consiglio, e cioè di essere più concentrato durante la partita perché a volta sembra un po’ poco sul pezzo. Ma per qualità fisiche e tecniche potrebbe essere uno dei migliori”.