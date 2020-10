Carli allontana Sarri dalla Fiorentina? “Quando hai allenato grandi club puoi solo aspettare due o tre squadra in Italia perchè c’è voglia di rimanere ad alti livelli”

Il direttore sportivo del Parma Marcello Carli ha parlato della possibilità che l’ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri torni presto in panchina: “Il mio rapporto con Sarri va oltre il calcio. L’ho sentito sereno, è a casa e si sta caricando. Quando hai allenato Napoli, Chelsea e Juventus devi aspettare due-tre squadre in Italia e poche altre all’estero, perché la voglia di rimanere ad alti livelli c’è. Spero che presto torni ad allenare in Italia”.

