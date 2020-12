Carli su due obiettivi della Fiorentina: “Ho provato a portare Scamacca e Ricci a Parma, ma ecco quanto mi hanno chiesto per loro”

A Parmalive.com ha parlato il direttore sportivo del Parma Marcello Carli che, parlando di mercato, è intervenuto anche su due obiettivi di mercato della Fiorentina che ha ammesso aver provato a portare in Emilia: Scamacca e Ricci. Queste le sue parole: “Abbiamo provato a prendere Scamacca, ma il Sassuolo ci ha chiesto venti milioni. Era fuori budget e infatti è andato al Genoa in prestito secco. Ci ho provato anche per Ricci dell’Empoli, ma anche lì il prezzo era intorno ai quindici milioni e fuori dalla linea del nostro mercato. Sono convinto che tra un paio di anni sarà un ottimo giocatore, con lui avremmo risolto i nostri problemi”.

