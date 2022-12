Carnasciali: “La Fiorentina può tentare l’Europa, ma il campo ha detto altro. Fare una squadra competitiva non sarebbe male”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali ha commentato la situazione in casa viola a Radio Toscana, soffermandosi anche sulla possibilità di raggiungere nuovamente le zone europee: “Difficile tornare in Europa, ma i giocatori per provarci ci sono. D’altro canto, il campo ha detto altro, almeno per ora. Mercato? Ho dei dubbi perché non si trovano giocatori decisivi a gennaio. Servirebbe assolutamente una punta, vanno comprati elementi buoni e funzionali. Intanto, speriamo in chi rientrerà dagli infortuni”.

E aggiunge: “Il vero calciomercato si fa a giugno, cercando di scovare anche i giovani. Ogni tanto, fare una squadra competitiva non sarebbe male“.