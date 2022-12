Carnasciali: “Mi preoccupa il Mondiale di Amrabat: finita l’era Cecchi Gori non abbiamo avuto presidenti in grado di trattenere quelli forti”

Daniele Carnasciali, ex calciatore viola, ha parlato di Fiorentina a TMW Radio, facendo anche il punto su Sofyan Amrabat:

“Speriamo che Amrabat torni bello carico, dato che aveva già fatto vedere dei miglioramenti con la Fiorentina nell’ultimo periodo. Si parlava di cessione in estate, invece ora si è rivisto quello di Verona. Si vede che è un giocatore importante. Mi preoccupa che abbia fatto un bel Mondiale, perché giocatori così forti non riusciamo a trattenerli”.

E ancora: “Venduto Vlahovic, non credo sia un problema vendere Amrabat. Ma non è solo Commisso, anche con la presidenza precedente andavano così le cose. Purtroppo la Viola non ha avuto la fortuna di avere presidenti capaci di far crescere la squadra e farla lottare per obiettivi più alti. Finita l’era Cecchi Gori abbiamo visto poco lottare per grandi traguardi”.

Infine: “In casa Fiorentina il problema è il gol. L’attaccante forte purtroppo lo devi pagare, difficile trovare uno che ottenga gli stessi risultati con un prezzo giusto. Avevamo Vlahovic e tanti altri che non siamo stati capaci di tenere”.