Carnasciali: “Molto bene Quarta, ma può dare ancora di più. Italiano? Un allenatore che si fissa su un modulo è a mezzo servizio, bravo ad aver cambiato”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della squadra: “Ci sono stati un po’ di alti e bassi, da buone prestazioni a débacle. Per ora, la Fiorentina è almeno sufficiente, poi dopo il Mondiale sarà un altro campionato”.

Su Martinez Quarta: “Gli avversari (i giocatori del Verona, ndr) erano consoni al suo modo di difendere. Ha fatto una gran partita, ma secondo me non ha ancora dato tutto. Ciò che gli manca è la continuità“.

Sugli attaccanti: “Si butta sempre la croce addosso a loro, ma forse servirebbe ragionare su tutta la squadra, nella sua totalità. Se le punte non segnano, ci si deve interrogare anche sul fatto che forse non vengono aiutate. Anche gli esterni sempre a piedi invertiti… Ci sono giocatori che, quando non sentono la fiducia, rischiano di andare in tilt. Spero Jovic e Cabral non siano tra questi”.

Su Vincenzo Italiano: “Lui ha già cambiato qualcosina, ma un allenatore che si fissa su un solo modulo è a mezzo servizio. Bisogna essere bravi anche a trovare altre soluzioni“.