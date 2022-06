Carnasciali: “Odriozola e Venuti si completano. Il miglior difensore della stagione…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento anche alla stagione dei difensori viola: “Se dovessi fare una classifica dei centrali difensivi della Fiorentina, metterei Igor in testa perché mi ha sorpreso tantissimo. Anche Milenkovic ha svolto un lavoro eccezionale, ma metto primo il brasiliano. Dopo questi due, metto Quarta.

In particolare, aggiunge sui terzini: “Odriozola? Finale di stagione non molto efficiente, c’è stato poco. Ha delle doti offensive strabilianti, ma delle pecche in fase difensiva. Lui e Venuti si completano, da questo punto di vista”.