Carnasciali: “Sapevo che Beppe avrebbe messo tutto in campo per grinta e carattere, ma che qualità questa Fiorentina! Forse Lirola ha accusato un po’ di pressione…”

L’ex calciatore della Fiorentina ed ex compagno di Iachini, Daniele Carnasciali, a Radio Bruno ha analizzato così la situazione viola: “Conoscendo Beppe sapevo che avrebbe messo tutto in campo, per grinta e carattere. Ma mi ha sorpreso la qualità del gioco che abbiamo visto. Si è sempre detto che lui pensa solo a difendersi, invece abbiamo visto tratti di bel calcio. Lirola è sempre stato un ottimo calciatore. Non capivo perché stesse andando così male. Ora l’ho rivisto sui livelli che sapevamo. Forse a volte ha accusato un po’ di pressione”.