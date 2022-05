L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Sportiva: “Non mi aspettavo che Torreira non venisse riscattato. È davvero un buon giocatore, devi assolutamente rimpiazzarlo. Purtroppo, lo stesso accadrà con Odriozola e non sappiamo se andrà via pure Milenkovic o qualcun altro… Quest’anno sono state poggiate basi importanti, ma se ogni volta c’è da ricominciare da zero, non crescerai mai”.