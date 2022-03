Carnesecchi: “La Serie A con la Cremonese sarebbe la svolta. È un sogno che possiamo realizzare”

Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta in forza alla Cremonese e nome piuttosto chiacchierato in casa Fiorentina, ha parlato in un’intervista ai canali ufficiali della FIGC. “Stiamo arrivando alla parte finale del campionato; è il momento clou, è come se iniziasse un piccolo torneo. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare come sappiamo”.

Sul sogno Serie A: “Sarebbe una svolta per tutti, un grande cambiamento per la carriera di noi giovani e un rilancio per i più esperti. Sarebbe poi un grande traguardo per Cremona e per il presidente. È un sogno che si può realizzare, dobbiamo lavorare come stiamo facendo finora”.