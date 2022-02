Carnevali: “Berardi è la nostra bandiera: in estate la Fiorentina ci ha provato ma..”

Questo pomeriggio l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero: al suo interno ha avuto modo di parlare anche della trattativa con la Fiorentina per la cessione di Domenico Berardi. Questo un’estratto:

“Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra e prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro. Come definirei Berardi? È la nostra bandiera, credo che lui sia un campione per cui dobbiamo dare il giusto peso al valore del giocatore. La scorsa estate, ad esempio, abbiamo ricevuto una proposta non adeguata della Fiorentina. Un aggettivo per Raspadori? Viene dal settore giovanile, è il nostro fiore all’occhiello. Il Napoli per lui non si è mosso, ci ha chiesto solo Boga a gennaio. Per Giacomo nel mercato invernale è arrivata un’offerta dalla Premier League”.