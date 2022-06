Carnevali: “Contatti con altri club per alcuni nostri giocatori, ma l’intenzione è mantenere la rosa”

Da qualche anno quella del Sassuolo è una bottega che offre diversi giocatori interessanti e appetibili per le squadre del nostro campionato. Lo sa bene la Fiorentina, che a lungo ha seguito Berardi e che ora ha messo gli occhi su Maxime Lopez come idea per sostituire Torreira.

Dei suoi giocatori migliori e del mercato in generale ha parlato a Sky Sport l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: “Sarà sicuramente una sessione estiva interessante. Per quanto ci riguarda qualcosa si sta muovendo, ma l’idea è quella di mantenere in gran parte la rosa attuale. Ad oggi non c’è nulla di concreto per i nostri giocatori, solo qualche contatto con altri club ma è ancora presto”.