Carnevali: “Duncan alla Fiorentina? La volontà è di non perdere elementi importanti”

Il Sassuolo è infuriato per la direzione di gara del signor Irrati nel match perso contro il Genoa. Ma l’AD neroverde, Giovanni Carnevali, trova anche il modo di parlare di mercato dopo la partita. E fa un riferimento alla possibilità che Duncan possa trasferirsi alla Fiorentina: “La volontà è di continuare con questa squadra e non perdere elementi che possono essere importanti. Per eventuali acquisti valuteremo la situazione degli infortunati, ma abbiamo una squadra più che competitiva”.