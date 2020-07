Caro Franck, farti riposare non è proprio possibile. Ma il cambio di programma fa solo piacere a Ribery

Nei programmi originari c’era probabilmente l’idea di centellinare Franck Ribery per fargli disputare le partite e gli spezzoni più rilevanti. E se ne parlava già a inizio stagione, quando il francese aveva ancora 36 anni; nel frattempo gli anni sono diventati 37 e il calendario così fitto da mettere in difficoltà anche atleti nel pieno della propria attività agonistica. Dalla gara della ripresa con il Brescia però, Iachini non ha giustamente mai rinunciato a Ribery da titolare. E come dargli torto: d’altronde FR7 è quasi sempre il migliore, l’unica luce realmente accesa della Fiorentina e a lui stesso giocare sempre, o quasi, non fa altro che piacere, specialmente dopo i mesi di assenza forzata dal campo a causa di infortunio e stop per il Covid. E dunque, anche stasera col Verona sarà Ribery a guidare l’attacco viola, nella speranza di trovare qualcuno all’altezza con cui dialogare.

