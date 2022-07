Caro Jovic, speriamo proprio che tu abbia ragione…per trenta volte

Di solito gli attaccanti non si sbilanciano troppo nelle promesse fatte durante il precampionato. Il nuovo centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, evidentemente non è una punta come tutte le altre, almeno da questo punto di vista.

“Voglio fare trenta gol”. In questa frase apparentemente semplice da pronunciare, c’è dietro un concetto impegnativo da rispettare all’atto pratico. Ma se Luka riuscisse a tenere un simile passo ecco che i principali obiettivi stagionali potrebbero essere raggiunti.

Non solo, fare trenta gol da agosto 2022 a giugno 2023 vorrebbe anche dire aver trovato un centravanti coi fiocchi, uno di quelli che possono segnare anche un periodo, sempre che la Fiorentina dimostri, finalmente, di avere la forza per poter trattenere chi si mette in evidenza sul campo.

Faccia tosta ne abbiamo, quando si parla di centravanti, questa è una caratteristica che può essere anche importante. Ora c’è solo, solo si fa per dire, da affrontare la prova del campo. I primissimi segnali sono stati captati, gli altri li attendiamo nei prossimi mesi. Speriamo proprio, caro Jovic, che il tuo messaggio si tramuti in realtà.