Caro Milan, Venti milioni sono troppo pochi!

Dopo la vittoria contro il Bologna, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli è tornato a battere il tasto su un difensore indispensabile per la sua squadra. E difensore per i rossoneri vuol dire principalmente Nikola Milenkovic della Fiorentina. Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che i 20 milioni di euro messi sul piatto dai rossoneri lasciano freddi Commisso e i suoi uomini mercato. Un nuovo attacco ci sarà non appena Paquetà sarà ceduto con una cifra che dovrà essere superiore.

