Caro Pulgar, è ora di iniziare la stagione: la fiducia di Prandelli e una scelta obbligata dal mercato

L’anno scorso, se pur non sempre convincente, era un perno inamovibile del centrocampo della Fiorentina. La corta pausa tra i campionati e soprattutto il Covid però, hanno condizionato pesantemente Erick Pulgar, che già con Iachini era arretrato nelle gerarchie. E dire che nella rosa gigliata c’era già Duncan che di per sé rappresentava un mistero e che a gennaio è stato dato in prestito. Il cileno è diventato inevitabilmente l’alternativa ad Amrabat, adattato inopinatamente a regista, ma rimanendo residuale nel minutaggio gestito da Prandelli. Il quale però, nelle parole di oggi in conferenza ha provato a rilanciare la sua candidatura in vista di domani a Genova: in quella posizione d’altronde non c’è rimasto più nessuno dopo lo sfoltimento di gennaio. Pulgar non gioca da titolare dal 10 gennaio e in generale lo ha fatto appena 4 volte in questo campionato: è arrivata l’ora di iniziare la stagione anche per lui.

