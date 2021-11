Carobbi: “Fiorentina in Europa? Solamente se stecca una big. Difficile trovare un attaccante idoneo a gennaio in caso di cessione di Vlahovic”

L’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi, in una lunga intervista concessa al Brivido Sportivo ha parlato così degli obiettivi gigliati: “Europa? Mi auguro di sì. Ma vedendo chi oggi è avanti, credo che per consentire ai viola di entrare in Europa, qualche big dovrebbe sbagliare stagione. Poi va capito se, in vista del prossimo mercato, partiranno o meno alcuni giocatori cardine”.

Su Vlahovic ha aggiunto: “Potrebbe andare via anche a gennaio e trovare un sostituto degno, che faccia tanti gol come lui, sarebbe difficile. Senza un ricambio idoneo la Fiorentina, nel girone di ritorno, potrebbe avere una flessione importante. Per questo spero che, se proprio deve partire, lo faccia a giugno”.