Carobbi: “Il gioco della Fiorentina è troppo dispendioso, la squadra non tiene quel ritmo fino alla fine. Italiano deve cambiare qualcosa”

L’ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi, ha analizzato i temi del momento a Radio Bruno Toscana: “Finora ho visto una bella Viola, certamente spregiudicata ma con più punti di quelli che ci saremmo sognati. Ci vuole però un po’ di attenzione in più in difesa: fuori casa la Fiorentina ha perso spesso. E’ un peccato per la partita contro la Juventus, perdere in quel modo fa male ma va detto che Italiano vuole un gioco dispendioso e i numeri dimostrano che la squadra non riesce a tenere quel ritmo fino alla fine. Sarebbe sbagliato non credere nelle proprie idee, ma va cambiato qualcosa”.

Continua così Carobbi: “La Fiorentina è un’ottima squadra, che però non ha dei singoli di valore assoluto tranne Vlahovic. Bisogna che i giocatori si sforzino nel non sprecare troppa energia nei primi 60’, altrimenti negli ultimi minuti si va in difficoltà. Vlahovic? Chiedere sei milioni a stagione lo ritengo eccessivo, penso che un ruolo importante lo stia svolgendo il procuratore. Mi dispiace perché la Fiorentina perderà l’ennesimo talento: adesso proverei ad ottenere il massimo dal suo addio, ma così non si può crescere”.