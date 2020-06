Carrai: “Il nuovo stadio e la pista di Peretola due opere strategiche per Firenze. Fiorentina e Toscana Aeroporti non hanno mai litigato”

Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, ha parlato così della compatibilità tra la nuova pista di Peretola e il possibile stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Ecco le sue parole, riportate da Radio Bruno Toscana: “Il nostro pensiero è scritto nello striscione che abbiamo appeso (LEGGI QUI). Fiorentina e Toscana Aeroporti non hanno mai litigato e certamente non cominceranno ora. Riteniamo che entrambe le opere siano strategiche per Firenze e vadano fatte senza pestarsi i piedi. Questo non ci deve mettere in alcun modo in contrapposizione con la Fiorentina. Compatibilità tra la nuova pista e lo stadio a Campi? No comment, non voglio fare polemiche. Da parte nostra dobbiamo portare avanti il progetto proprio come la Fiorentina vorrà immaginare il nuovo stadio che le permetta di far competere la squadra ad alti livelli. Non commentiamo dei progetti che ancora non conosciamo. Noi non diciamo ‘no’ allo stadio, ma anzi siamo contentissimi che venga fatto, ma in un particolare posizionamento potrebbe esserci delle limitazioni per quello che riguarda lo sviluppo dell’aeroporto”.

