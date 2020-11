L’architetto Marco Casamonti, che ha progettato il Viola Park di Bagno a Ripoli, ha parlato del progetto del nuovo Centro Sportivo della Fiorentina al TGR Rai Toscana.

Queste le sue parole: “Con Barone e la Fiorentina siamo stati a visitare l’impianto del Real Madrid, che probabilmente è uno dei più grandi del mondo così come quello del Tottenham. Tutti questi sono di ultima generazioni, luoghi in cui si vive bene e nei quali la natura ha un ruolo importante. Adesso stiamo lavorando al restauro della villa e le persone che arriveranno al Viola Park avranno la possibilità di vedere questa casa padronale che un tempo dominava i campi attorno. Nei prossimi mesi da qui si domineranno i campi di calcio in cui si allenerà tutta la Fiorentina, a partire dalla Prima Squadra fino al femminile passando per il settore giovanile. E’ un incontro tra generi e generazioni, questo lo renderà unico in Europa. Tutta la società segue la vicenda con grande attenzione. Naturalmente la priorità va alla parte sportiva, ma anche alle infrastrutture pensando che sia l’elemento da cui partire per sviluppare l’attività sportiva in futuro”.