Casamonti: “Nei 25 ettari del Viola Park si uniranno generi e generazioni diversi. Ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso e riteniamo che in 18 mesi…”

In una lunga intervista rilasciata al Brivido Sportivo, l’architetto Casamonti ha parlato del nuovo centro sportivo della Fiorentina: “Più volte ho ripetuto che nei 25 ettari del Viola Park si uniranno generi e generazioni diversi e questo, sul piano dei valori e del messaggio culturale che lo sport è in grado di amplificare, significa rilanciare il tema delle pari opportunità e della pari dignità tra le persone. E ancora, è una delle prime infrastrutture sportive che si pone il problema dell’arte e dell’architettura ovvero del disegno accurato di tutte le sue parti secondo una tradizione tutta fiorentina che avvolge e congiunge tradizione e innovazione. Finito in un anno e mezzo? Ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso e riteniamo che in 18 mesi riusciremo a concludere le opere principali, naturalmente se non insorgono problemi o blocchi alle attività per eventi che purtroppo abbiamo imparato a conoscere, come l’inaspettata emergenza COVID