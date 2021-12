Caserta: “Pensiamo solo alla Fiorentina. Sarà una partita vera contro una squadra forte”

Il tecnico del Benevento Fabio Caserta ha parlato a Ottochannel alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Di seguito le parole dell’allenatore: “Pensiamo solo alla Fiorentina. Al di là di chi giocherà è normale che non bisogna pensare che sia una partita che non interessa. Vogliamo fare bella figura, senza tenere la testa al Monza. Sarà un incontro vero contro una squadra forte che gioca molto bene. Concentriamoci su questo. Cercherò di mettere in campo la migliore formazione facendo giocare qualche elemento che è stato impiegato meno”.

E ancora: ““Siamo partiti bene, poi abbiamo vissuto qualche difficoltà. I ragazzi sono stati bravi a non mollare. Ora bisogna continuare a lavorare perché il percorso è lungo e difficile. Il match con il Monza sarà complicato, ma prima c’è la Coppa Italia con la Fiorentina che vogliamo affrontare nel migliore dei modi”.