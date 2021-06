Casini: “C’è soddisfazione per il giudizio del Tar sul Viola Park. Ho sentito Commisso, ci tiene moltissimo”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha commentato l’esito del ricorso sul Viola Park a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “C’è soddisfazione perché il percorso prosegue. Siamo sempre stati fiduciosi e questa sentenza conferma che era una fiducia ben riposta. Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso di Italia Nostra per mancato rispetto dei termini. Il percorso svolto è stato rapido, ma altrettanto rigoroso nelle regole. Adesso proseguirà l’iter per la realizzazione del Viola Park: è un risultato importante perché il centro sportivo è un investimento importante per tutte le parti in causa. Ho sentito Commisso, era molto soddisfatto e questo fa piacere. Ci teneva moltissimo al fatto che l’opera non avesse rallentamenti, così come tutti noi”.