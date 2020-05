Casini: “Il progetto Centro Sportivo non è fermo. Commisso un leone in gabbia che non vede l’ora di tornare a Firenze”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini a Radio Bruno Toscana ha parlato anche del progetto riguardante il nuovo centro sportivo della Fiorentina: “Per i lavori veri e propri aspettiamo, ma il progetto non è fermo. Commisso l’ho sentito l’ultima volta la settimana dopo Pasqua, mi è sembrato carico e voglioso come sempre. È un leone in gabbia che non vede l’ora di tornare a Firenze”.