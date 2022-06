Casini: “Il Viola Park è qualcosa che Commisso lascia alla storia della Fiorentina. Ecco quando sarà pronto”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento alla Fiorentina e in particolare al Viola Park: “Non ho novità sensazionali, ma proprio perché i lavori stanno procedendo regolarmente. Tutto va molto bene, secondo i piani. Se la situazione dovesse proseguire in questo modo, dovrebbe essere tutto pronto entro la fine dell’anno, massimo a gennaio 2023”.

E aggiunge: “Sono convinto che il Viola Park rappresenterà un grande tassello di crescita del club. È sicuramente qualcosa che Commisso lascia alla storia viola, è arrivato dove nessuno è riuscito ad arrivare. Avverto troppo pessimismo contro di lui, dovremmo essere più riconoscenti”.