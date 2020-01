Casini: “La nuova Casa Viola è più vicina. Il traguardo di oggi è anche il segno dell’efficienza della macchina comunale…”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini tramite Facebook ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo il Consiglio Comunale: “La nuova Casa Viola è più vicina. Il Consiglio Comunale ha appena adottato la variante urbanistica per il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Un passaggio politico decisivo per cui ringrazio i consiglieri che in questi mesi hanno partecipato con impegno alle commissioni consiliari fornendo contributi importanti e costruttivi. Il traguardo di oggi è anche il segno dell’efficienza della macchina comunale e degli enti interessati. Adesso si apre la fase delle osservazioni e invito tutti a farsi avanti in maniera propositiva per realizzare una struttura che per la collocazione di pregio e la qualità progettuale sarà un esempio in tutta Europa”.