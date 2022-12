Casini: “La rateizzazione è un argomento fantoccio contro il calcio. Manca liquidità, perché non possiamo pagare a rate?”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, nella lunga intervista a RAI Italia, in cui tra l’altro ha annunciato l’introduzione del fuorigioco semiautomatico, si è soffermato su vari temi, a cominciare dalle difficoltà del calcio italiano: “Va detto, è una crisi piuttosto ciclica. Si è passati, in brevissimo tempo, dalle vittorie alle immediate sconfitte. Quello che preoccupa sono i risultati dei club italiani nelle coppe internazionali”.

Sulla questione rateizzazione delle tasse: “Questo è il classico utilizzo di un argomento fantoccio contro il calcio. La vicenda nasce nell’epoca della pandemia, che ha creato un danno importante, ovvero la mancanza di liquidità. Proprio per questo, la nostra richiesta è chiara: se non abbiamo liquidità e paghiamo comunque tutto, perché in un blocco? Fatecelo fare a rate! Questa questione riguarda tutto il mondo dello sport”.